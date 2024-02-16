Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Пять минут хорошего настроения. Асфальт

Пять минут хорошего настроения. Асфальт

Яндекс-картинка. Хороший асфальт на дороге не валяется.Мороз:- Мне надо уходить.Снег:- Мне тоже.Асфальт:- Пацаны, меня подождите!Последними словами, услышанными летящим с крыши самоубийцей, были слова дворника:"Твою ж мать! Опять мне асфальт мыть! "В конкурсе детских рисунков на асфальте победил Вовочка, нарисовавший круг.

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