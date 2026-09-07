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«Мы должны оставить потомкам то, что можно сохранять»: губернатор — о прошлом, настоящем и будущем региона

«Мы должны оставить потомкам то, что можно сохранять»: губернатор — о прошлом, настоящем и будущем региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в разговоре с журналистом затронул широкий круг тем: от восстановления памятников архитектуры до строительства современного ИТ-кампуса.

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