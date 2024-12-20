Рынок поддержал отмену лимитов по семейной ипотеке

«Дом.рф»: отмена лимитов по семейной ипотеке исключит ажиотажный спрос Отмена лимитов по семейной ипотеке сгладит ее выдачи и исключит ажиотажный спрос, сообщили «Известиям» в пресс-службе оператора госпрограмм — корпорации «Дом.
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