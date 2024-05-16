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Петербургский дневник

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Врач Павлова рассказала о минусах интервального голодания

Врач Павлова рассказала о минусах интервального голодания

Этот метод питания якобы способствует очищению организма и снижению веса Доктор медицинских наук врач-эндокринолог Зухра Павлова в интервью радио Sputnik объяснила, что такое интервальное голодание и с какими рисками для здоровья связан этот режим питания.

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