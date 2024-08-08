Лежащий на боку вертолет Robinson обнаружили у вулкана на Камчатке

Вблизи вулкана Малый Семячик на расстоянии около 130 км от Петропавловска-Камчатского обнаружен вертолет Robinson, лежащий на боку одной из сторон фюзеляжа, о чем 8 августа сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
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