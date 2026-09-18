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Аргументы недели

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МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре в субботу

МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре в субботу

Спасатели предупредили жителей и гостей Санкт-Петербурга о порывах ветра до 17 метров в секунду 19 сентября.

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