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Роналду и Кейн забивают, матч Кучерова с 6 очками, свежий перл Медведева, игроку «Ниццы» грозит до года тюрьмы, Хави предложил разделить матчи клубов и сборных в сезоне и другие новости

Роналду и Кейн забивают, матч Кучерова с 6 очками, свежий перл Медведева, игроку «Ниццы» грозит до года тюрьмы, Хави предложил разделить матчи клубов и сборных в сезоне и другие новости

1. Криштиану Роналду сделал дубль в матче «Аль-Охдудом». У португальца 49 (38+11) очков в 43 матчах за «Аль-Наср».

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