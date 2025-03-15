Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область не принесло никаких преимуществ Украине, однако на это было потрачено много кадровых резервов, и это ослабило позиции украинской стороны на Донбассе.
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