Главная ошибка Горбачёва: как иллюзия демократии привела к развалу Советского Союза Ирина Валькова21 мая 1989 года стало поворотным моментом в истории Советского Союза, когда Михаил Горбачёв, генеральный секретарь ЦК КПСС, сделал первый шаг, который в итоге привёл к разрушению страны.