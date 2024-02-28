Войска НАТО на Украине: блеф Макрона или ядерный Армагеддон?

У РФ не было другого варианта, ибо давно была информация что англосаксы готовят 3 мировую войну с 2025 года... РФ крутая! котировка Газпром = рейтинг Президента!!!

W

Walery

Макрон скорее всего предназначен и будет курировать Армению и Казахстан. Финнов будут заводить американцы и англичане. Ну а Германия с поляками в этом породнится. Наезд предстоит не шуточный. Хорошо бы Хуситы успели бы потопить авианосец или хотя бы эсминец штатовский... Уверен штаты сразу успокоятся - новый Вьетнам они не выдержат. Главное нам уже в Европу поставлять газ по новой, большей нежели раньше, цене.