В ночи, на экстренном парижском сходняке по вопросу, как спасти хохлов, зазвучало открытым текстом: не исключают ввода на хутор войск НАТО, хотя и не договорились об этом прямо сейчас.
Войска НАТО на Украине: блеф Макрона или ядерный Армагеддон?
Комментарии
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Щ
Щ
У РФ не было другого варианта, ибо давно была информация что англосаксы готовят 3 мировую войну с 2025 года... РФ крутая! котировка Газпром = рейтинг Президента!!!
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10 час.
W
Walery
Макрон скорее всего предназначен и будет курировать Армению и Казахстан. Финнов будут заводить американцы и англичане. Ну а Германия с поляками в этом породнится. Наезд предстоит не шуточный. Хорошо бы Хуситы успели бы потопить авианосец или хотя бы эсминец штатовский... Уверен штаты сразу успокоятся - новый Вьетнам они не выдержат. Главное нам уже в Европу поставлять газ по новой, большей нежели раньше, цене.
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9 час.
В
Владимир
Подводным лодкам подплыть к берегам сша и епнуть ядером по Макрону. И пусть думают кто....
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3 час.
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