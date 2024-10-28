Прошедший в Казани саммит БРИКС, собравший лидеров 36 стран, стал бесспорным успехом президента России Владимира Путина, заявил внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль на полях выставки, приуроченной к столетию установления дипломатических отношений между Парижем и Москвой.
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