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Внук де Голля: саммит БРИКС стал бесспорным успехом Путина и его политики

Прошедший в Казани саммит БРИКС, собравший лидеров 36 стран, стал бесспорным успехом президента России Владимира Путина, заявил внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль на полях выставки, приуроченной к столетию установления дипломатических отношений между Парижем и Москвой.

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