Прошедший в Казани саммит БРИКС, собравший лидеров 36 стран, стал бесспорным успехом президента России Владимира Путина, заявил внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль на полях выставки, приуроченной к столетию установления дипломатических отношений между Парижем и Москвой.