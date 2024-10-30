Тимофей Борисов рассказал, почему немцы не боятся ездить в Крым и не верят пропаганде властей

Доктор Геббельс выстроил СМИ Третьего рейха как очень серьезную схему оболванивания людей. И эта система работает до сих пор.
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