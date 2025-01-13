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История России

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История эволюции пениса. Все для ее удовольствия?

История эволюции пениса. Все для ее удовольствия?

    Задумывались ли вы когда-нибудь, почему у горилл такие маленькие пенисы (3 см.) и большие яички. А у людей – большие пенисы (13,12 см) и маленькие яички? Даже у наших ближайших родственников, шимпанзе и бонобо, пенисы маленькие – 8 см.

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