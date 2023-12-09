Чем отличается парка от пуховика

Сегодня большая часть жителей крупных городов выбирают удобные парки и легкие пуховики. Стильный дизайн в сочетании с функциональными особенностями и комфортом пришелся по вкусу как мужчинам, так и женщинам.
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