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    Автор, это что за луковица весит 80 грамм? И не маловато ли 80 грамм лука на КИЛОГРАММ мяса?Сделай шашлык мяг...

Китайские слоеные лепешки с мясом придутся по душе каждому. Получаются такими, что пальчики оближешь: сочные, мясистые

Китайские слоеные лепешки с мясом придутся по душе каждому. Получаются такими, что пальчики оближешь: сочные, мясистые

Ай-да Вкуснятина!!! Китайские ЛЕПЕШКИ С МЯСОМ. Попробуй и убедись! Китайские слоеные лепешки с мясом, которые придутся по душе каждому.

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