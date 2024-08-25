Выставка-форум «Россия» запустила онлайн-экскурсии

Теперь изучить все павильоны экспозиции можно не выходя из дома Международная выставка-форум «Россия» завершила работу 8 июля, но для тех, кто не смог ее посетить, теперь доступны онлайн-экскурсии, сообщает портал «Культура Петербурга».