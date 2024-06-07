Террористы планируют теракты во Франции во время Олимпийских игр

«Исламское государство» (террористическая организация, запрещённая в России) призвала своих сторонников использовать дроны для организации терактов во Франции во время Олимпийских игр, которые стартуют 26 июля.
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