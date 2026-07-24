Кадеты Российской империи

Школа жизни: чему и зачем учились и как жили воспитанники кадетских корпусов XIX векаАвтор неизвестен (группа художников под руководством Карла Карловича Пиратского (1813 - 1871))/Общественное достояние Кадеты Александровского малолетнего кадетского корпуса 1832-1846читайте на monocle.
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