Кадеты Российской империи

Школа жизни: чему и зачем учились и как жили воспитанники кадетских корпусов XIX векаАвтор неизвестен (группа художников под руководством Карла Карловича Пиратского (1813 - 1871))/Общественное достояние Кадеты Александровского малолетнего кадетского корпуса 1832-1846читайте на monocle.