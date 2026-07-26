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Тульские новости

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В Туле 70-летнего мужчину посадили за ножевое нападение

В Туле 70-летнего мужчину посадили за ножевое нападение

70-летний житель Тулы напал с ножом на гостя, ранее помогшего ему донести пакеты из магазина. За покушение на убийство и причинение тяжкого вреда здоровью суд назначил два года колонии и компенсацию 300 тысяч рублей.

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