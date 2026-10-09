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Царьград

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ЕОК допустил Россию на зимний фестиваль в Брашове в 2027 году

ЕОК допустил Россию на зимний фестиваль в Брашове в 2027 году

Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Брашове, который пройдет с 14 по 21 февраля 2027 года.

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