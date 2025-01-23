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Fujitsu представила самый лёгкий в мире 14-дюймовый ноутбук с Copilot Plus на Intel Lunar Lake ...

Fujitsu представила самый лёгкий в мире 14-дюймовый ноутбук с Copilot Plus на Intel Lunar Lake ...

Fujitsu представила самый лёгкий в мире 14-дюймовый ноутбук с Copilot Plus на Intel Lunar LakeЯпонская компания Fujitsu анонсировала новую серию ноутбуков FMV Note U, заявив о создании самого лёгкого в мире ноутбука с поддержкой Copilot Plus.

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