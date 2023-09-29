В Калужской области задержан подозреваемый в покушении на сбыт более 6 кг мефедрона

Сотрудниками УНК УМВД России по Калужской области совместно с коллегами из ГУНК МВД России пресечена противоправная деятельность мужчины 1981 года рождения, подозреваемого в незаконном обороте «синтетики».
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