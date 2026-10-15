Венгрия, как известно, сняла свой запрет на открытие новых переговорных кластеров для вступления Украины в ЕС.
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глупо думать, что "европейские беЗпозвоночные" (ДАМ, если чО) думают своей головой. они все на зп у глобального бабла. наблюдаем лишь "манёвры" между указами сверху и ожиданиями снизу... ЕС не доживёт ни до чьего "вступления", ибо кукловодам правильнее "разделять и властвовать"...
Орбан и Сийярто ноги до задницы стёрли договариваясь о газе с РФ, а этот хорёк Мадьяр всё пересрал. Всё для украины, а не для своей страны.. Интересно, мы им до сих пор его поставляем по дешёвке?
Да и Лепениха такая же, всё ради власти. Все они сначала мягко стелют.. а потом врут..