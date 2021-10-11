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Российских бойцов MMA не пустят на Украину

Российских бойцов MMA не пустят на Украину

Чемпионат Европы по смешанным единоборствам в этот раз пройдет без России, написал президент Федерации MMA Украины Владимир Тесля 11 октября в Facebook.

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