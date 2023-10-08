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Алиев заявил, что пришло время для работы над мирным соглашением с Арменией

Алиев заявил, что пришло время для работы над мирным соглашением с Арменией

Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пришло время заключать мирное соглашение с Арменией. Об этом он сообщил в воскресенье, 8 октября, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.

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