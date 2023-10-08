Алиев заявил, что пришло время для работы над мирным соглашением с Арменией

Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пришло время заключать мирное соглашение с Арменией. Об этом он сообщил в воскресенье, 8 октября, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии