У Еврокомиссии наблюдается отсутствие стремления инициировать конфискацию замороженных активов России в Европе для финансирования Украины.
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ЕС потерял интерес к замороженным активам России для финансирования Украины? Ну так они скоро опять проявят интерес к замороженным активам России для финансирования восстановления европейских городов после погромов, европейской экономики. Так что радоваться потере их интереса к российским деньгам рано.