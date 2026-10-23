Каждый раз, когда начинаю планировать отпуск, ловлю себя на одном и том же ощущении: слова вроде «пакетный», «стандартный», «авторский» звучат почти одинаково, но за ними прячутся совершенно разные сценарии отдыха.
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