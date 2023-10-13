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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антонио Конте: «Ненавижу, когда говорят, что работа тренера – навредить как можно меньше. Идеальный тренер – портной, который должен сшить лучший костюм из имеющегося материала»

Антонио Конте: «Ненавижу, когда говорят, что работа тренера – навредить как можно меньше. Идеальный тренер – портной, который должен сшить лучший костюм из имеющегося материала»

«Как и любой другой вид спорта, футбол постоянно развивается. Когда я начинал карьеру футболиста, такие тренеры, как Эудженио Фашетти, Карло Маццоне, Джованни Трапаттони, были словно вторые отцы.

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