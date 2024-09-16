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Путин сохранил Шойгу во власти не просто так: Придётся искупать

Путин сохранил Шойгу во власти не просто так: Придётся искупать

© Kremlin Pool/Globallookpress Ни для кого не было секретом, что министра обороны России сменят. После череды посадок, последовавших за этим целый ряд экстремально заряженных экспертов полагали, что Сергей Шойгу также попадёт в опалу и лишится власти.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Только недалекие не понимают, что НАДЕЖНЫМИ не разбрасываются. Ш. это человек, который может говорить нашим друзьям и не только им то, что нельзя доверить ни бумаге, ни интернету никаким другим людям и службам. Слова только в уши и никого больше.
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13 час.
Владимир Фердман
Это для дебилов говорят, что воровство во благо россии, вот только индексация пенсий отстает от ценников в магазинах во преки конституции, зато российские воры вошли в мировую десятку по темпам накопления капитала и все это чтоб дезориентировать врагов и проплатить провокационные плакатики -  почем платят нынче за прикрытие воровства и предательство страны?
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10 час.
лариса кондратенко
Заврались в верхах совсем!!! Изображают что-то, прикрывая паскудство. шойгу смог под своим крылом собрать столько ВОРЬЯ!!! еще соберёт!!! Смотрите в ОБА ГЛАЗА!!!
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4 час.

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