Путин сохранил Шойгу во власти не просто так: Придётся искупать

Людмила Лиханова Только недалекие не понимают, что НАДЕЖНЫМИ не разбрасываются. Ш. это человек, который может говорить нашим друзьям и не только им то, что нельзя доверить ни бумаге, ни интернету никаким другим людям и службам. Слова только в уши и никого больше.

Владимир Фердман Это для дебилов говорят, что воровство во благо россии, вот только индексация пенсий отстает от ценников в магазинах во преки конституции, зато российские воры вошли в мировую десятку по темпам накопления капитала и все это чтоб дезориентировать врагов и проплатить провокационные плакатики - почем платят нынче за прикрытие воровства и предательство страны?