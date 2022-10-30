CNN: власти Сеула после давки получили 3,5 тысячи сообщений о пропавших без вести

Администрация Сеула к 14:00 по местному времени (8:00 мск) получила сообщения о более чем 3580 пропавших без вести после давки, которая произошла 29 октября на праздновании Хэллоуина, передает канал CNN со ссылкой на городское правительство Сеула.
Администрация Сеула к 14:00 по местному времени (8:00 мск) получила сообщения о более чем 3580 пропавших без вести после давки, которая произошла 29 октября на праздновании Хэллоуина, передает канал CNN со ссылкой на городское правительство Сеула.
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