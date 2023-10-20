Покров Пресвятой Богородицы и День матери.

В канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы и Дня матери в учреждении прошли мероприятия, так же музыкальный праздник ´Покров Пресвятой Богородицы´ с участием воспитанников старшего дошкольного возраста, участвующих в инновационном проекте по духовно-нравственному воспитанию.
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