Покров Пресвятой Богородицы и День матери.

В канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы и Дня матери в учреждении прошли мероприятия, так же музыкальный праздник ´Покров Пресвятой Богородицы´ с участием воспитанников старшего дошкольного возраста, участвующих в инновационном проекте по духовно-нравственному воспитанию.