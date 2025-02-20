Пекин сократил долю американского долга в своих резервах до 16-летнего минимума

Основной заменой трежерис является золотоКоллаж: Тамара Ларина читайте на monocle.ruОсновной заменой трежерис является золотоКитайский центробанк (РВОС) последовательно сокращает объем американских трежерис в своих резервах.
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