На сутки Заводской район Орла останется без воды

Заводской район становится постоянным фигурантом коммунальной хроники. Если в июле и августе орловцы переживают отключения горячей воды и света в разных частях города, то теперь на очереди — масштабное отключение уже холодной воды.
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