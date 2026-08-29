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На сутки Заводской район Орла останется без воды

На сутки Заводской район Орла останется без воды

Заводской район становится постоянным фигурантом коммунальной хроники. Если в июле и августе орловцы переживают отключения горячей воды и света в разных частях города, то теперь на очереди — масштабное отключение уже холодной воды.

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