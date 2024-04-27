ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 873 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Потому что режим Санду незаконен и преступен.Эта патаскуха трясет морковкой еа которой написано "Румыния",а народ еав...Гуцул осудила дей...
  • Eduard
    Сколько можно было людям помочь бедным в Европе,если не тратить деньги на уголовников Киева и аферы с обороной!В Польше подняли ...
  • Eduard
    Да Зеленскому на второй день Президенства миллиард дали!Во Франции обвини...

Эксперты «Авито Авто» рассказали о трансформации рынка авто с пробегом в 2024 году

Эксперты «Авито Авто» рассказали о трансформации рынка авто с пробегом в 2024 году

Рынок автомобилей с пробегом в РФ прошел значительную трансформацию и стал более прозрачен. Об этом заявили представители бизнес-сообщества в ходе состоявшейся в Москве пятой Федеральной конференции профессиональных продавцов автомобилей от Haraba (проект «Авито Авто»).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх