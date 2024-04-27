Эксперты «Авито Авто» рассказали о трансформации рынка авто с пробегом в 2024 году

Рынок автомобилей с пробегом в РФ прошел значительную трансформацию и стал более прозрачен. Об этом заявили представители бизнес-сообщества в ходе состоявшейся в Москве пятой Федеральной конференции профессиональных продавцов автомобилей от Haraba (проект «Авито Авто»).
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