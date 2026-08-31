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Иркутск Сегодня

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Более 100 подростков Слюдянского района получили первый трудовой опыт этим летом благодаря пилотному проекту

В Слюдянском районе подвели итоги необычного для муниципалитета летнего сезона: при поддержке Кадрового центра Иркутской области, администрации района и школ Байкальска здесь впервые в таком масштабе реализовали проект учебно-опытного участка.

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