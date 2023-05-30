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Политолог Марков об атаке беспилотников: вероятно, целями ударов были резиденции российского правительства

Политолог Марков об атаке беспилотников: вероятно, целями ударов были резиденции российского правительства

Половина беспилотников была уничтожена над районом Рублевского шоссе, поэтому есть вероятность, что целями ударов были резиденции российского руководства.

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