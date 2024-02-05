Лиам Лоусон: Мне обещан полный сезон в Формуле 1

Dutch Photo Agency / Red Bull Content PoolВ 2023 году Лиам Лоусон дебютировал в Формуле 1, заменяя травмированного австралийца Даниэля Риккардо в составе AlphaTauri с Гран При Нидерландов по Гран При Катара.
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