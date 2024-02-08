Житель Тверской области стал фигурантом уголовного дела за отстрел двух лосей

В дежурную часть МО МВД России «Вышневолоцкий» поступили два сообщения от государственного охотничьего инспектора о том, что в лесных массивах возле деревень Быстрое и Старое Вышневолоцкого городского округа обнаружены останки диких животных - лосей.
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