«Запретите Hoollywood»: на общественников, жаловавшихся губернатору ХМАО, заявили в полицию

В Нижневартовске на инициативную группу общественников с Интернациональной, 4, пытающихся добиться благоустройства тротуара в рамках инициативного бюджетирования и записавших губернатору ХМАО жалобу на мэрию, заявили в полицию.
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