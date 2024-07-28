ЦСКА обыграл "Пари НН" со счетом 3:0 в матче 2-го тура российской премьер-лиги

Второй тур российской премьер-лиги завершился победой ЦСКА со счетом 3:0. Это первая победа под руководством главного тренера Марко Николича, который впервые выиграл официальный матч после ничьей с "Ростовом" в первом туре.
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