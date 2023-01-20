Водителя-пьяницу строго наказала прокуратура в Уссурийске

Приморский краевой суд удовлетворил просьбу прокурора ужесточить наказание жителю Уссурийска. За неоднократное вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения его приговорили к условному сроку.
Популярные статьи
- Первый канал убрал "идиота" после реакции камчатцев на неприятную шутку Якубовича
- Радиотренировка с подразделениями связи ВВО прошла в Республике Бурятия
- Экипажи истребителей Су-35С ВКС России отработали патрулирование и прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации в зоне специальной операции
Свежие комментарии