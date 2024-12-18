Константин Бондаренко: Зеленский приехал в Брюссель на саммит Украина-ЕС. Но что-то пошло не так

Зеленский приехал в Брюссель на саммит Украина-ЕС. Но встретился с Генсеком НАТО Рютте. А завтра встречи с Макроном не будет, потому как он будет в это время в Париже спасать людей на острове Майотта (сам остров находится рядышком с Мадагаскаром, поэтому Макрон будет только делать вид, что спасает).
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