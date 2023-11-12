Стало известно, как в РФ подорожали сладкие подарки на Новый год

Новогодние сладкие подарки для детей подорожали в России, заявила финэксперт Ольга Лебединская. Такое положение дел связано с нестабильностью курса валют, ростом ставок по кредитам, а также увеличением цены на сырье и логических издержек, пишет URA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии