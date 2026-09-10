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Заказ на 150 тысяч курток выдал планы Киева по мобилизации женщин

Заказ на 150 тысяч курток выдал планы Киева по мобилизации женщин

Крупный госзаказ Министерства обороны Украины на закупку 150 тысяч женских зимних курток может указывать на целевой показатель для будущей мобилизации женщин в ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах .

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