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Мнение: «Из Украины формируют самовоспроизводящийся русофобский проект», – Вадим Колесниченко

Мнение: «Из Украины формируют самовоспроизводящийся русофобский проект», – Вадим Колесниченко

Политик Вадим Колесниченко в программе «Мнение» прокомментировал новость о том, что украинским таксистам грозит штраф до 115 долларов за разговоры и музыку на русском языке.

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