Лапорте нравится игра Феликса, но у «Барсы» и «Атлетико» нет переговоров по нему

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта – поклонник таланта полузащитника «Атлетико» Жоау Феликса. Менеджеру очень нравится игра 21-летнего хавбека, но на данный момент между клубами нет переговоров о трансфере.