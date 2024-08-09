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Царьград

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Атаку ВСУ на Курскую область в Пентагоне назвали защитными мерами

Атаку ВСУ на Курскую область в Пентагоне назвали защитными мерами

Военные США отмечают, что удары их оружием по Курской области отвечают политике страны. Вторжение в регион расценивается, как "действия по защите от атак" с его территории.

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