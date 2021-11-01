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Чем для Беларуси обернулось затягивание процесса интеграции с Россией

Чем для Беларуси обернулось затягивание процесса интеграции с Россией

Дорожные карты интеграции или союзные программы Москва и Минск обсуждают уже три года. По сей день не было достигнуто какого-либо прогресса в данной области, однако уже в ноябре текущего года страны планируют подписать окончательную программу.

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