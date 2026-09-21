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Первую гимназию Симферополя отреставрируют за 20 миллионов рублей

Первую гимназию Симферополя отреставрируют за 20 миллионов рублей

На завершение реставрации симферопольской гимназии №1 выделено более 20 миллионов рублей. Об этом говорится в распоряжении главы Крыма Сергея Аксёнова об определении единственного подрядчика.

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