KAMA Tyres: и все-таки «шипы»…

Исполнительный директор Торгового дома «Кама» Тимур Шарипов.— На что в первую очередь нужно обращать внимание при выборе шин? — Лучшие шины — это шины, подобранные исходя из рекомендаций автопроизводителя и условий эксплуатации.
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